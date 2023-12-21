«Смотреть всем»: военкор проникся сериалом «Слово пацана» Военкор Коц посоветовал всем россиянам посмотреть сериал «Слово пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — отличная лента, которая в сравнении с большинством поделок на ТВ выглядит как Эверест, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, криминальную драму режиссера Жоры Крыжовникова нужно посмотреть всем россиянам, а особенно школьникам, чтобы отвратить их от «романтики» АУЕ («Арестантское уголовное единство» — организация признана в России экстремистской, деятельность запрещена).

Досмотрел «Слово пацана». Отличный сериал. По сравнению с большинством поделок, выходящих на ТВ — натурально Эверест. Те, кто в нем увидел нездоровую пропаганду, сериал просто не смотрели. Мое мнение — его надо показывать школьникам принудительно. Чтобы отвратить от «романтики» АУЕ, — высказался Коц.

Военкор обратил внимание, что в сериале прекрасно продемонстрировано, к чему приводит «жизнь по понятиям». Кому повезет, окажется в тюрьме, а кто-то, как герои ленты Ералаш и Адидас, «заезжают в верхнюю тундру» (убиты), указал Коц. Журналист признался: подростком он и сам совершал неблагообразные поступки, за которые ему перед собой стыдно.

Я не моралист, сам в свои 14–16 лет (и попозже тоже) творил лютую херню, за которую мне очень перед собой стыдно. Но вот вам сериал показали. Который неожиданно «зашел» и старшему поколению, и младшему. <...> Сериал «Слово пацана» смотреть всем. Это наша история, — резюмировал Коц.

Восторгов военкора и зрителей не смог разделить телекритик, режиссер и телеведущий, преподаватель Высшей школы «Останкино» Давид Шнейдеров. Он заявил, что сериал «Слово пацана» врет зрителям по мелочам. В пример он привел одежду школьников. По словам эксперта, никто в конце 80-х годов не ходил на уроки в пионерских галстуках. Тогда говорили, что в них ходить «западло», уточнил кинокритик.

При этом он признался, что посмотрел только четыре серии «Слова пацана». Эксперт добавил, что на четвертой ему уже было скучно, а все герои сериала стали неинтересны.