«Смотрел вперёд на десятилетия»: правозащитник простился с Жириновским

Скончавшийся лидер ЛДПР Владимир Жириновский глубоко смотрел в будущее, а его прогнозы обычно сбывались, рассказал юрист и правозащитник Михаил Салкин телеканалу «360». Он видел политика вживую однажды, когда был студентом. Тогда Жириновский вёл «интересные, эмоционально окрашенные» лекции.

Все его предсказания геополитические, они, как правило, сбывались. И он не из тех, кто рассказывал, что будет через неделю, а смотрел глубже, вперёд на десятилетия. И о том, что сейчас происходит в России, на Украине и во всём мире, он еще 15 лет назад говорил. Ну что, светлая память, — сказал Салкин.

Лидер ЛДПР скончался на 76 году жизни после тяжёлого течения коронавируса. Политики, звёзды и коллеги выразили соболезнования родственникам и близким политика. Почтили память Жириновского президент России Владимир Путин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Временно исполняющим обязанности по руководству партией на время организации траурных мероприятий стал Леонид Слуцкий. Прощание с Владимиром Жириновским пройдёт в Москве в Доме профсоюзов. Для церемонии отведут Колонный зал. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, место выбрано в связи с тем, что там покоятся родственники политика.