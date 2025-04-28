Смородину собираю ведрами! Нужны всего лишь 4 простые подкормки! Чтобы кусты смородины радовали обилием крупных ягод, важно правильно их удобрять и формировать. Вот проверенная схема ухода.
График подкормок
1. Ранняя весна (при распускании почек):
- 2 ст. л. аммиачной селитры на 10 л воды;
- норма: 10 л раствора на куст.
2. Июнь (перед цветением):
- 1 ст. л. мочевины + 1,5 ст. л. суперфосфата + 0,5 ст. л. сульфата калия на 10 л;
- норма: 10 л на растение.
3. Осень (конец сентября):
- 0,5 стакана суперфосфата;
- + 2/3 стакана сульфата калия под куст.
4. Поздняя осень (конец октября): 5 кг перепревшего навоза под каждый куст.
Формирование куста. Обрезка. Оставляйте ежегодно 3-4 молодых побега. Удаляйте ветки старше 6 лет (осенью после листопада). Основной урожай дают 2-3-летние побеги.
Дополнительный уход. Для привлечения пчел опрыскивайте цветущие кусты медовым раствором (1 ст. л. меда на 1 л воды). В засуху — 2-3 ведра воды на взрослый куст раз в неделю.
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