Смородину собираю ведрами! Нужны всего лишь 4 простые подкормки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смородину собираю ведрами! Нужны всего лишь 4 простые подкормки! Чтобы кусты смородины радовали обилием крупных ягод, важно правильно их удобрять и формировать. Вот проверенная схема ухода.

График подкормок

1. Ранняя весна (при распускании почек):

2 ст. л. аммиачной селитры на 10 л воды;

норма: 10 л раствора на куст.

2. Июнь (перед цветением):

1 ст. л. мочевины + 1,5 ст. л. суперфосфата + 0,5 ст. л. сульфата калия на 10 л;

норма: 10 л на растение.

3. Осень (конец сентября):

0,5 стакана суперфосфата;

+ 2/3 стакана сульфата калия под куст.

4. Поздняя осень (конец октября): 5 кг перепревшего навоза под каждый куст.

Формирование куста. Обрезка. Оставляйте ежегодно 3-4 молодых побега. Удаляйте ветки старше 6 лет (осенью после листопада). Основной урожай дают 2-3-летние побеги.

Дополнительный уход. Для привлечения пчел опрыскивайте цветущие кусты медовым раствором (1 ст. л. меда на 1 л воды). В засуху — 2-3 ведра воды на взрослый куст раз в неделю.

Ранее мы рассказывали, как вырастить урожай без химии! 9 лучших подкормок для овощей — быстро и натурально.