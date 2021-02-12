СМИ: замминистра просвещения Басюк уйдёт с должности

Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк оставит занимаемый в настоящее время пост и станет деканом факультета педагогического образования Московского государственного университета (МГУ).
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Басюк является педагогом по образованию, он окончил Иркутский государственный педагогический университет по специальности «учитель биологии и химии». Замминистра в прошлом работал воспитателем и директором детского дома в Иркутске. Также он занимал должности министра образования Иркутской области и заместителя президента Российской академии образования.
Как передавал NEWS.ru, 11 февраля глава Пенсионного фонда России Максим Топилин ушёл со своего поста «в связи с переходом на другую работу». Премьер-министр Михаил Мишустин назначил новым главой ПФР Андрея Кигима, экс-руководителя Фонда социального страхования (ФСС).