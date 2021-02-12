СМИ: замминистра просвещения Басюк уйдёт с должности

https://static.news.ru/photo/fb97b304-6d5f-11eb-bf88-96000091f725_660.jpg Фото: РИА Новости

Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк оставит занимаемый в настоящее время пост и станет деканом факультета педагогического образования Московского государственного университета (МГУ).

Источник в вузе сообщил ТАСС, что Басюк «уходит из министерства». Собеседник агентства добавил, что замминистра перейдёт на работу в МГУ. Аналогичную информацию приводят другие СМИ.

Басюк является педагогом по образованию, он окончил Иркутский государственный педагогический университет по специальности «учитель биологии и химии». Замминистра в прошлом работал воспитателем и директором детского дома в Иркутске. Также он занимал должности министра образования Иркутской области и заместителя президента Российской академии образования.

Как передавал NEWS.ru, 11 февраля глава Пенсионного фонда России Максим Топилин ушёл со своего поста «в связи с переходом на другую работу». Премьер-министр Михаил Мишустин назначил новым главой ПФР Андрея Кигима, экс-руководителя Фонда социального страхования (ФСС).