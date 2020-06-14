Общество

СМИ: за семь дней в РФ выявили меньше случаев COVID-19, чем неделей ранее

11:35, 14 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последнюю неделю число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 13%. За предыдущие семь дней — на 15%.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты подсчётов, сделанных на основе опубликованных оперативным штабом по противодействию COVID-19 данных. Согласно им, в период с 8 по 14 июня было выявлено 61 291 случай заражения. На прошлой неделе этот показатель составил 61 830 случаев. Также снизился среднесуточный рост числа заражённых — с 2% до 1,8%.

Ещё 53 319 пациентов с коронавирусом выздоровели за последнюю неделю. В предыдущий период их число составляло 54 848. Скончались за минувшие семь дней 1 089 инфицированных. Неделей ранее этот показатель составлял 1 166.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в России за минувшие сутки было выявлено 8 835 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражённых составило 528 964,

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