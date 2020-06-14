СМИ: за семь дней в РФ выявили меньше случаев COVID-19, чем неделей ранее

За последнюю неделю число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 13%. За предыдущие семь дней — на 15%.
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Ещё 53 319 пациентов с коронавирусом выздоровели за последнюю неделю. В предыдущий период их число составляло 54 848. Скончались за минувшие семь дней 1 089 инфицированных. Неделей ранее этот показатель составлял 1 166.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в России за минувшие сутки было выявлено 8 835 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражённых составило 528 964,
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