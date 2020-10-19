СМИ выяснили, как власти Москвы будут отслеживать передвижение жителей

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Столичные власти разрабатывают ещё один способ для отслеживания граждан. Для этого планируется создать систему мониторинга стоимостью 155 мл рублей.

В рамках проекта на остановках общественного транспорта будет размещено 220 аппаратно-программных комплексов, которые будут собирать MAC-адреса пользовательских устройств и отслеживать по ним движение пешеходов. Внедрить систему планируется в течение полугода. Такую информация «Коммерсант» обнаружил на сайте госзакупок.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД), отметили, что подобный мониторинг позволит улучшить работу транспорта. При этом эксперты считают, что система также позволит мэрии самостоятельно, без запросов сотовых операторов, узнавать подробную информацию о передвижении пешеходов и пассажиров.

Согласно документации, система мониторинга будет работать в связке с камерами наблюдения и формировать отчёты по движению человека за день, неделю, месяц и год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели в Москве обязаны еженедельно отчитываться о переведённых на дистанционный формат работы сотрудниках. Теперь каждому специалисту, работающему из дома, необходимо сообщать номер мобильного телефона, государственный регистрационный номер автомобиля, номера проездных карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт и временных льготных билетов.