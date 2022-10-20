СМИ: врача с бронью призвали за несколько часов до конца мобилизации СМИ: подмосковного врача с бронью призвали за несколько часов до конца мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что врача из Подмосковья, явившегося в военкомат, чтоб подтвердить бронь, призвали служить пехотинцем за несколько часов до конца частичной мобилизации. По данным СМИ, отменить это решение удалось лишь после того, как информация о нем появилась в сети.

Как сообщает Mash, не имеющий военного опыта анестезиолог-реаниматолог ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова Сергей Шевырев 17 октября вернулся из командировки в Донбасс. За день до этого его жена нашла повестку, просунутую в дверную щель их квартиры, и мужчина сообщил об этом работодателю, передает канал.

Жена мобилизованного рассказала Lenta.Ru, что начальник уведомил Шевырева о наличии у него брони, однако врача мобилизовали, как только он пришел в военкомат, и увезли сперва в Алабино, а затем в Наро-Фоминск. По словам женщины, попрощаться с супругом ей не удалось, а теплые вещи для него она передала через калитку.

Они посмотрели на это уведомление, на все, что он им принес, и сказали: «Этим можно сходить в туалет по факту». И все, больше его не выпустили, — рассказала женщина.

Впоследствии стало известно, что администрация города Домодедово помогла возвратить мужчину домой после того, как информация о его мобилизации появилась в СМИ.

Ранее домой отпустили мобилизованного в Бурятии сотрудника иркутского Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Как рассказал директор научного центра Сергей Олемской, произошло это благодаря обращению института в военную прокуратуру и Народный фронт. Демобилизованного ученого из воинской части приехал забирать замдиректора ИСЗФ РАН, который отвез его домой на своем автомобиле.