СМИ: власти снизили ожидания по количеству привитых россиян

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом отказался от требования привить от COVID-19 60% от всего взрослого населения страны, следует из нового плана вакцинации, направляемого в регионы. Об этом сообщает телеканал «Дождь», в распоряжении которого есть документ.

Теперь от местных властей требуют вакцинировать хотя бы 30–35% россиян. При этом оперштаб при расчёте коллективного иммунитета начал учитывать в том числе переболевших коронавирусом.

По информации журналистов, региональные администрации получили новый план две недели назад. В нём количество необходимых прививок сокращается на число переболевших. Таким образом, власти всё ещё планируют достичь коллективного иммунитета к осени, однако теперь среди целевых показателей учитываются и переболевшие жители.

При этом власти считают, что на одного переболевшего приходится в среднем ещё три человека, которые заразились от него и болели в скрытой форме. Привитым считают пациента, получившего как минимум один компонент вакцины.

Информацию о новом плане телеканалу подтвердили источники в региональных руководствах Центральной России и Севера. Информатор в московском оперштабе рассказал журналистам, что в столице план не изменился. Другой собеседник объяснил это высокой плотностью населения в мегаполисе.

Дата исполнения требований не изменилась, местные власти должны достичь целевых показателей к 1 сентября.

Сейчас всё больше регионов России принимают решение об обязательной вакцинации от COVID-19. Первой обязательную вакцинацию ввела Москва. 16 июня главный санитарный врач столицы обязала привиться от коронавируса 60% сотрудников в сфере услуг, торговли, транспорта, медицины и ЖКХ. Примеру Москвы последовали некоторые российские регионы. Непривитым работникам пригрозили отстранением без выплаты зарплаты.