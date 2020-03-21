https://static.news.ru/photo/b4a7b9e0-6c1f-11ea-aed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России рассматривается возможность ужесточения карантина, а также принятия дополнительных мер по выявлению граждан, контактировавших с заражёнными, и их тестированию. Об этом заявил источник в правительстве журналистам.

Ситуация с распространением коронавируса математически соответствует ситуации в Испании, Германии, Великобритании и Франции — ежедневный прирост заболевших от 27% до 33%, рассказал источник РИА Новости.

По его словам, инфекция успешно сдерживается в Японии, Южной Корее и Сингапуре. Чтобы так же успешно противостоять коронавирусу, в России необходимо принять решительные меры по карантину, а также выявлению и тестированию контактировавших с больными COVID-19.

Источник подчеркнул, что Россия обладает запасом времени для принятия «жёстких, но крайне необходимых мер».

Меры должны быть действительно решительными, — заявил источник.

Власти изучают международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина и изоляции, закрытию границ и отмене массовых мероприятий.

Официальные органы стремятся к максимальному открытию для общества всех имеющихся данных о масштабах и последствиях распространения инфекции, — отметил собеседник агентства.

NEWS.ru писал, что власти Сургута ищут 80 пассажиров, которые летели одним рейсом с заражённым коронавирусом мужчиной. Речь идёт о рейсе Utair № 253 Москва — Сургут, который был совершён 16 марта. Заболевший путешествовал по Великобритании, Австрии, Германии и Великобритании. Он вернулся через Москву в Сургут, а затем почувствовал себя плохо и обратился к медикам.

В настоящий момент коронавирусом в мире заразились более 310 тысяч человек, более 13,1 тысячи умерли, 95 тысяч пациентов поправились. В России выявлено 306 случаев заболевания, выздоровели — 18 человек.