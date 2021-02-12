СМИ: в Telegram сливают личные данные возможных сторонников Навального

https://static.news.ru/photo/b8d499ba-6dd7-11eb-9076-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В мессенджере Telegram сливают персональные данные граждан, которые, предположительно, являются сторонниками блогера и оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает «Коммерсант», в базе указаны данные почти 30 тысяч человек — имена, фамилии и номера телефонов.

У всех упоминаемых в нём людей есть профиль в соцсети «ВКонтакте» — именно под именами или псевдонимами из неё они и фигурируют в списке. Часть из них состоят в оппозиционных сообществах, другие фигурируют в списках задержанных на недавних протестных акциях, — пишет источник.

Отмечается, что авторы издания связались с некоторыми людьми из базы данных — из 30 человек лишь четверо подтвердили, что являются сторонниками Навального и состоят в соответствующих коммьюнити. Руководитель штаба блогера в Ростове-на-Дону также подтвердила верность опубликованной о ней информации. Остальные собеседники либо отрицали связь с Навальным, либо отказывались отвечать.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.

Ранее глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков, объявленный в межгосударственный розыск, призвал россиян провести мирную акцию во дворах своих домов. Он предложил гражданам вечером 14 февраля одновременно зажечь фонарики.

Кроме того, 23 февраля массовые акции намеревались провести в Москве Либертарианская партия и КПРФ. Первые — в поддержку Навального, вторые — в честь 103-й годовщины Красной армии, «за социализм и против политических репрессий». Однако столичные власти мероприятия не согласовали. В итоге либертарианцы заявили, что отказалась от планов, а в стане коммунистов заявили, что готовы провести акцию вопреки запрету, писал NEWS.ru.