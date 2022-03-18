СМИ в России предрекли закрытие из-за потери рекламодателей

Российские СМИ могут начать закрываться из-за ухода рекламодателей, сообщил исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Оценивать состояние российских медиа рано, ситуация меняется постоянно, отметил он.

Ежедневно появляются компании, которые заявляют о том, что они приостанавливают маркетинговую деятельность. Реклама и маркетинг, конечно, страдают в первую очередь. Но мы рассматриваем в своих прогнозах падение медиарекламы до 70%. Это, естественно, грозит закрытием средств массовой информации. В любом случае такая ситуация ударит по медиа, — сказал Смоляков.

Он добавил, что в будущем российские компании смогут заменить ушедшие зарубежные, но это не произойдёт быстро, процесс сложный.

Ранее сайты 30 отечественных и зарубежных СМИ в России были заблокированы Роскомнадзором. Например, по требованию Генпрокуратуры был закрыт доступ к сайтам «Новых Известий», русскоязычных израильских СМИ «9 канал» и «Вести Израиля», белорусского «Еврорадио» и эстонской газеты Postimees, а также сайту расследовательской группы Bellingcat (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).