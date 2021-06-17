Forbes: в Москве могут вновь ввести локдаун

https://static.news.ru/photo/6a88991a-cf6a-11eb-aab3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Издание Forbes со ссылкой на собственные источники сообщило, что власти Москвы рассматривают возможность введения нового локдауна из-за распространения коронавируса. Предполагается, что такие жёсткие меры могут быть приняты с 20 июня.

Тем не менее, окончательное решение будет зависеть от статистики по заболевшим COVID-19, по вакцинации против коронавируса, а также от итогов разговора властей с представителями бизнеса. Предполагается, что ограничения не коснутся привитых граждан. Тем не менее, пока неизвестно, какие санкции будут применены к непривитым москвичам.

В то же время другой источник сообщил, что инициатива действительно обсуждается, однако коснётся ли локдаун только непривитых граждан — неизвестно.

Если статистика по заболевшим не будет расти и население будет активнее прививаться, то суровых ограничений не будет, — сказал источник, близкий к мэрии.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми. Аналогичные меры приняли власти Подмосковья.