Полиция провела обыск в МУП «Специализированная похоронная служба», в ходе которого была изъята документация.
Об этом РИА Новости
Официальных комментариев на данную тему в СКР, МВД ФСБ и прокуратуре агентству получить пока не удалось.
Ранее NEWS.ru писал, что силовики пришли с обыском к старшему помощнику генпрокурора РФ по особым поручениям Марине Гриднёвой. Позднее выяснилось, что операция была организована ошибочно из-за неправильного оформления документов сотрудником полиции. После этого инцидента он был уволен со службы.
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