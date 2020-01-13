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Полиция провела обыск в МУП «Специализированная похоронная служба», в ходе которого была изъята документация.

Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах. Причины обыска он не назвал. При этом отметил, что в рамках мероприятия никто из сотрудников организации задержан не был.

Официальных комментариев на данную тему в СКР, МВД ФСБ и прокуратуре агентству получить пока не удалось.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики пришли с обыском к старшему помощнику генпрокурора РФ по особым поручениям Марине Гриднёвой. Позднее выяснилось, что операция была организована ошибочно из-за неправильного оформления документов сотрудником полиции. После этого инцидента он был уволен со службы.