СМИ узнали об аресте экс-командира Росгвардии по подозрению в коррупции «Коммерсантъ»: экс-комдива ЗАТО Саров Токаренко арестовали по делу о взятках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший командир дивизии войск Росгвардии, охранявшей закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Саров, генерал-майор Евгений Токаренко был арестован по обвинению в коррупции, сообщает газета «Коммерсант». Уголовное дело возбудило военное следственное управление СК по Западному военному округу. Токаренко обвиняется по 17 эпизодам коррупции, уточняет издание.

По данным следствия, на протяжении 2020 года генерал получал взятки от подчиненных в размере от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. В обмен на это он обеспечивал военным продвижение по службе, назначение на должности и предлагал общее покровительство, рассказали источники издания. Сообщается, что всего Токаренко получил около 1,4 млн рублей.

Генерал был задержан, когда на поезде направлялся из Москвы в Саров. Токаренко доставили в СК для допроса и предъявили обвинение по статье о получении взяток. 235-й гарнизонный военный суд Москвы постановил арестовать мужчину на два месяца. Сам Токаренко отрицает свою вину и планирует обжаловать арест.

Евгений Токаренко в 1999 году с отличием окончил Новосибирское военно-командное училище внутренних войск МВД России. С 1999 по 2020 годы служил в Нижнетагильском отряде специального назначения, где стал начальником штаба отряда. Затем возглавил дивизию, охранявшую ЗАТО Саров. В 2020 году был уволен с военной службы. В 2017 году ему было присвоено звание генерал-майора.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мэра города Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова, которого обвиняют в получении взятки. Отмечается, что в ходе задержания следователям пришлось выбить стекло автомобиля чиновника и выстрелить в воздух, чтобы тот сдался. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.