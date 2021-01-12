СМИ узнали о заработках Чубайса

https://static.news.ru/photo/427b7fe2-5548-11eb-8b27-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анатолий Чубайс в 2018 году официально заработал 14 млн рублей на посту члена совета директоров в Трубной металлургической компании. Но на самом деле доходы экс-главы «Роснано» гораздо выше.

По данным Telegram-канала Baza, в том же 2018 году Чубайс инвестировал средства в бизнес-центр рядом с Кремлём, что могло обойтись ему в 2,5 млрд рублей. Что касается информации о выплатах Чубайсу в «Роснано», то она отсутствует в базе данных федеральной налоговой службы. Но известно, что Анатолий Чубайс ранее отказался от вознаграждения за работу в корпорации.

Пост главы «Роснано» Чубайс покинул в конце декабря прошлого года. Его назначили спецпредставителем президента. Перед увольнением Чубайс поговорил с Владимиром Путиным и попросил не назначать его на должность госслужащего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс совместно с ВЭБ.РФ создаст проектный офис. Данные сведения в разговоре с журналистами подтвердил информированный источник, близкий к государственной корпорации.