СМИ узнали о заработках Чубайса

Анатолий Чубайс в 2018 году официально заработал 14 млн рублей на посту члена совета директоров в Трубной металлургической компании. Но на самом деле доходы экс-главы «Роснано» гораздо выше.
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Пост главы «Роснано» Чубайс покинул в конце декабря прошлого года. Его назначили спецпредставителем президента. Перед увольнением Чубайс поговорил с Владимиром Путиным и попросил не назначать его на должность госслужащего.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новый спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс совместно с ВЭБ.РФ создаст проектный офис. Данные сведения в разговоре с журналистами подтвердил информированный источник, близкий к государственной корпорации.