СМИ узнали о «складе гранат» у заключённого, напавшего на конвой

Заключённый Александр Литвинов, который был убит после нападения на конвой в курганской ИК-2, готовил побег. У него нашли 34 самодельные гранаты и «коктейли Молотова». Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источник из числа силовиков.

Сейчас со всем этим разбираются фейсы (сотрудники ФСБ. — NEWS.ru). Там, говорят, как его завалили (убили. — NEWS.ru), нашли целый склад с 34 самодельными гранатами и «коктейлями Молотова». Похоже, конкретно решились на прорыв идти, — рассказал собеседник издания.

По его словам, когда сотрудники ФСИН узнали о подготовке побега, зэк начал забрасывать их гранатами. Другой источник журналистов рассказал, что у заключённого нашли самодельное ружьё. Сейчас силовики выясняют, как именно он смог смастерить боеприпасы.

Курганский адвокат Наталья Кускова рассказала, что мужчина служил в непризнанной Донецкой народной республике со стороны сепаратистов. Эту информацию подтвердил информатор из числа бывших ополченцев, который отметил, что Литвинов был сапёром-подрывником, а потом уехал жить в Россию.

По информации издания, сотрудники ФСИН, узнавшие о подготовке побега, попытались провести обыск и найти схрон с оружием. Прапорщик внутренней службы Дмитрий Беженар наткнулся на Литвинова на чердаке над швейным цехом. Заключённый без раздумий воткнул ему заточку в грудь. Работник колонии закричал, это услышал начальник отдела безопасности колонии Станислав Кононыхин. Тот попробовал забраться на чердак, но Литвинов нанёс ему несколько ударов, от которых мужчина скончался.

После этого заключённый начал бросаться самодельными гранатами в других сотрудников ФСИН. В результате загорелись опилки, лежавшие в промзоне. Когда на место прибыла машина с пожарными, он начал забрасывать её «коктейлями Молотова».

Силовики попробовали вести переговоры с заключённым, в которых принимал участие курганский областной прокурор Андрей Назаров. Однако зэк отказался сдаваться и было принято решение о его ликвидации.

Литвинов сидел за убийство пожилой сотрудницы «Росгосстраха» в 2017 году. По версии следствия, убив женщину, он снял с неё злотые украшения и забрал деньги, а тело закопал в снегу в лесу. Сам он не признавал эти обвинения.

12 августа местный СК без подробностей сообщал, что заключённый исправительной колонии № 2 УФСИН убил начальника караула и ранил ещё одного сотрудника ФСИН. В ведомстве рассказали, что зэк с заточкой напал на караульных, когда те проводили обыск. В результате один из сотрудников ФСИН погиб на месте, второй был доставлен в больницу. Во время задержания зэка убили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.