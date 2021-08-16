СМИ узнали о гибели экипажа Ил-112В

Читайте нас в Google Новости

Экипаж военно-транспортного самолёта Ил-112В, разбившегося в Подмосковье, вероятно, погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

По предварительным данным, весь экипаж, находившийся на борту, погиб. Воздушное судно при падении полностью разрушено и загорелось, — цитирует его агентство.

По данным телеканала РЕН ТВ пилотировали самолёт шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.

Воздушное судно разбилось в районе аэродрома Кубинка в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы при заходе на посадку. Предполагается, что самолёт проходил подготовку перед форумом «Армия-2021» в Жуковском.

По предварительным данным, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. На опубликованных в Сети кадрах видно, что лётчики пытались сбить пламя, уходя на вираж, однако самолёт рухнул носом в землю, после чего произошёл взрыв.

Самолёт принадлежит Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Там заявили, что для расследования причин катастрофы будет создана специальная комиссия.

Лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования людей и грузов. Ил-112В проектировался как замена выбывающему парку самолётов Ан-26.