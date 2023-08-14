СМИ узнали о деле из-за продажи россиянок в секс-рабство в Бахрейн «Известия»: несовершеннолетних россиянок продавали в секс-рабство в Бахрейн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестерых жительниц Кабардино-Балкарии обвинили в продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство в Бахрейн, пишут «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации издания, жертвами группировки становились девушки преимущественно из неблагополучных семей. При этом часть подозреваемых подбирали девушек в России, другие курировали их в Бахрейне.

Правоохранители указывают, что своих жертв злоумышленницы заманивали высокими гонорарами, после чего отбирали паспорта, не пускали на улицу и «накачивали наркотиками». Основной контингент рабынь шел из Нальчика, Пятигорска, Минвод и Дагестана. Клиентами группировки являлись сирийцы, выходцы из Саудовской Аравии и офицеры ВМС США, база которых расположена в Бахрейне. Газета пишет, что преступная схема функционировала много лет

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2023 года. Задержанные обвиняются по нескольким статьям, их подозревают в организации проституции и вовлечении в нее несовершеннолетних с применением насилия, а также в торговле людьми. Все фигурантки дела находятся под арестом.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Украины разоблачили преступную схему по продаже иностранцам в медклиниках Киева и Харькова детей, рожденных суррогатными матерями. По данным следствия, в состав преступной организации входили 12 человек. Организаторами схемы выступали руководители медучреждений, которые предоставляют услуги в сфере репродуктивной медицины в Киеве и Харькове. В преступную организацию входили также сотрудники клиник, менеджеры, администраторы и адвокат.