СМИ узнали, о чём будет первый вопрос Путину на прямой линии

Очередная, 18-я по счёту прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 30 июня. Основными её темами станут коронавирус и его разновидности, вакцинация и экономическая составляющая вокруг пандемии, рассказал «ФедералПресс» осведомлённый источник.

По его словам, первый вопрос будет посвящён вакцинации и «принудительным мерам» в этом направлении. Предполагается, что своим ответом глава государства снизит градус напряжённости вокруг этой темы, подчеркнув недопустимость нарушения прав и свобод россиян.

Ожидается, что Путин объяснит важность вакцинации и ограничительных мер необходимостью скорейшего возвращения к нормальному образу жизни.

Политолог Дмитрий Абзалов рассказал, что ряд вопросов будет посвящён производству вакцин и их нехватке в отдельных регионах, регистрации российских препаратов за рубежом.

Отдельная группа вопросов будет связана с локдаунами. У нас есть регионы, которые собираются ужесточать меры <...>. И сейчас надо жёстко решить вопрос с коронавирусом, чтобы не получить к августу второй локдаун по стране, — отметил специалист.

Он предположил, что в предстоящую прямую линию Путину будет задано особенно много вопросов, поскольку студийная часть мероприятия, которая отнимает много времени, будет сокращена.

Прямая линия стартует в полдень по московскому времени, её покажут шесть телеканалов, включая Первый канал и «Россию 1». Мероприятие пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что россияне направили президенту более полумиллиона вопросов. NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.