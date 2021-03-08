СМИ узнали гонорары маньяка Мохова за ток-шоу и интервью

https://static.news.ru/photo/559d97f4-800e-11eb-85ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скопинский маньяк Виктор Мохов спустя всего несколько дней после освобождения из заключения принял участие в ток-шоу и дал интервью одному из изданий. За это ему заплатили около двух миллионов рублей.

Так, за съёмки в ток-шоу федеральный канал заплатил Мохову полтора миллиона рублей. Ещё 350 тысяч он получил от журналистов одного рязанского издания. Шоу с участием маньяка в эфир не выпустили из-за негативного резонанса. Что касается интервью, то пока неизвестно, будет ли оно опубликовано, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал «Честный детектив».

Слесарь Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек, одной из которых было 14, а второй 17 лет. Он держал их в подвале почти 4 года. Одна из них дважды рожала от маньяка, но детей он забирал. При этом пленниц он держал в помещении без света, морил голодом, бил резиновым шлангом и разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам волей случая удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.

Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учётом изменений, внесённых Пугачёвским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок сократили до 16 лет 10 месяцев. На свободу Мохов вышел 3 марта текущего года.

Ранее NEWS.ru писал, что ведущий ток-шоу «Прямой эфир» Андрей Малахов опроверг информацию о выплате Мохову одного миллиона рублей за появление в эфире. Он категорически заявил, что подобных предложений от руководства программы Мохову не направлялось.