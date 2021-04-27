Тела с «выставки трупов» могли принадлежать репрессированным китайцам

https://static.news.ru/photo/bda74a88-a76f-11eb-913a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научно-познавательная выставка «Мир тела» (Body Worlds), которая сейчас проходит на ВДНХ в Москве, стала одним из самых обсуждаемых событий в столице. Громкие споры разгорелись из-за своеобразных экспонатов — забальзамированных человеческих тел. Официально утверждается, что все тела были добровольно пожертвованы своими хозяевами проекту. Однако председатель Ассоциации «Фалунь Дафа» Татьяна Кочина убеждена, что это не так, пишут «Новые известия».

Как заявила руководитель организации, представляющей в России последователей китайской системы духовного и физического самосовершенствования фалуньгун, тела, которые экспонируются в рамках BodyWorlds, «с высокой долей вероятности принадлежат людям, убитым в результате репрессий» в Китае.

Сам создатель проекта немецкий патологоанатом Гюнтер Фон Хагенс ещё в 2006 году рассказал, что выбрал китайский город Далянь для открытия фабрики по созданию арт-объектов «благодаря поддержке правительства, низкой заработной плате рабочих, а также в связи с большим источником человеческих тел».

Кроме этого, предприятие было открыто в августе 1999 года — спустя всего месяц после того, как в июле этого же года Компартия Китая развязала репрессии в отношении граждан, занимающихся духовно-оздоровительной практикой фалуньгун. Примечательно, что само здание фабрики фон Хагенса построили недалеко от трёх крупнейших тюрем. В результате в течение короткого времени в городе уже насчитывалось десять фабрик по обработке трупов, рассказала Кочина.

Региональный директор «Международной коалиции по прекращению злоупотреблений в области трансплантации в Китае (ETAC)» в странах Бенилюкса Эльке Ван ден Бранде также заявила, что факт основания компании по пластинации тел в Даляне в тот же год, когда началось преследование фалуньгун, позволяет предположить, что именно практикующие фалуньгун были главным источником тел с самого начала, и большинство выставленных тел принадлежит последователям организации.

К тому же побывавший ранее на «выставке трупов» в Вене писатель и журналист Этан Гутман обратил внимание, что у некоторых экспонатов отсутствуют печень и почки. Очевидно, что до пластинации из тел извлекали органы, считает он.

Учитывая выводы экспертов, на наш взгляд, на выставке с высокой долей вероятности могут экспонироваться тела людей, убитых в результате репрессий, — отметила Татьяна Кочина.

Она подчеркнула, что при таких обстоятельствах является недопустимым проведение выставки «Мир тела» как по морально-этическим соображениям, так и в связи с существующей вероятностью использования тел, полученных преступным путём.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор проверил продукцию анатомической научно-познавательной экспозиции «Body worlds / Мир тела» и признал, что выставка носит научный характер и не причиняет вред детям старше 12 лет.