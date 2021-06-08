Стрельба в волгоградской школе могла быть выдумкой детей

https://static.news.ru/photo/189af350-c84e-11eb-a7e1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стрельба у школы в городе Волжский Волгоградской области могла быть выдумана пострадавшими школьниками. Об этом журналистам «Интерфакса» сообщил анонимный источник.

По его словам, эту версию сейчас рассматривают правоохранительные органы.

Рассматривается версия того, что никто, кроме пострадавших, в конфликте не участвовал, — поделился собеседник агентства.

Официальных комментариев силовых структур по этому поводу в настоящий момент нет.

Ранее СМИ сообщили, что возле школы в Волжском в Волгоградской области неизвестный мужчина обстрелял двух подростков. Как рассказали сами пострадавшие, стрелок был пьян. В результате оба мальчика 15 и 14 лет получили ранения. Одному пуля попала в ногу, другому в предплечье.

Впрочем, жизни подростков ничего не угрожает. Одного из них госпитализировали, второй обратился за медицинской помощью в травмпункт.

В МВД сообщали, что занимаются поиском стрелка, у которого, по предварительным данным, есть пневматическое оружие.