СМИ стали известны траты на лечение от COVID-19 губернатора Сипягина

https://static.news.ru/photo/54eddcce-29a6-11eb-a552-fa163e074e61_660.jpg Владимир Сипягин Фото: vladimirsipiagin/instagam.com

Заразившийся коронавирусом губернатор Владимирской области Владимир Сипягин находится на лечение в одной из московских клиник, где платит по 100 тысяч рублей за каждый день пребывания.

Об этом пишет MK.RU со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По информации издания, губернатор лежит в одноместной палате повышенной комфортности. Лечиться Сипягин будет около двух недель. По словам самого чиновника, он решил уехать лечиться в столицу, чтобы «не занимать койку» во владимирском госпитале.

Владимир Сипягин сообщил, что заразился коронавирусом 13 ноября. Политик рассказал, что перешёл на удалённый режим работы. По его словам, он почувствовал повышение температуры и вызвал участкового врача, после чего ушёл на самоизоляцию. Его обязанности временно исполняет его первый заместитель Александр Ремига.

Губернатор рассказал,что он получал лечение амбулаторно, однако у него зафиксировали осложнения и рекомендовали лечь в больницу. После этого он принял решение уехать на лечение в Москву.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не видит связи между лечением Сипягина в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его области. Он подчеркнул, что человек имеет право сам выбирать, где ему лечиться, писал NEWS.ru.