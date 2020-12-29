СМИ составили рейтинг людей, которым россияне доверяют больше всего

https://static.news.ru/photo/da3a23a4-4a2d-11eb-b2b9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Рейтинг публичных людей, которым россияне доверяют больше всего, составлен на основе социсследований. Возглавил список президент Владимир Путин, за ним идёт глава Минобороны Сергей Шойгу.

Таковы данные «Рейтинга доверия „Ромир“ Топ-100», который составляется каждые три месяца. На пятом месте рейтинга оказался премьер Михаил Мишустин. А за ним, как ни странно, следует телеведущий Андрей Малахов.

Следом за Малаховым следуют актёр Константин Хабенский, телеведущий Иван Ургант. Замыкают десятку оппозиционер Алексей Навальный, чей рейтинг существенно опустился на пять пунктов по сравнению с предыдущим. А также телеведущий Владимир Соловьёв, пишет РБК.

В исследовании приняли участие 2,4 тысячи респондентов старше 14 лет из городов, численность населения которых не меньше 100 тысяч человек. При ответе на вопрос о том, кому из публичных персон они доверяют, люди могли самостоятельно выбрать до семи личностей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жизнь в наступающем году легче не станет, предполагает российский телеведущий и блогер Владимир Соловьёв. По его мнению, гарантий, что 2021 год станет легче уходящего, никто дать не может.