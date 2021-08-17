Восстановлена хронология крушения Ил-112В

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Хронологию падения опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье воссоздали с момента взлёта. Последовательность событий опубликовал KP.RU.

В 10:35 воздушное судно с бортовым номером 4140 взлетело с аэродрома Раменское Лётно-исследовательского института имени Громова. Самолётом управляли Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

В 11:09 Ил-112В прошёл осмотр на аэродроме Кубинка, в 11:14 взлетел с целью экспериментального полёта над парком «Патриот».

Уже в 11:18 диспетчер получил сообщение пилотов о возгорании правого двигателя. В 11:20 связь прервалась, самолёт упал и полностью сгорел. В 11:23 поступило сообщение о крушении в дежурную часть полиции.

Катастрофу прокомментировал кандидат технических наук, авиаконструктор Вадим Лукашевич. По его словам, воздушное судно неудачно спроектировано и его необходимо переделывать.