СМИ сообщили об отставке главы Фонда защиты прав дольщиков

Генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун ушёл с должности. Об этом проинформировали неофициальные источники.
По данным издания Daily Storm, Говоруна
В самой организации комментировать ситуацию не стали.
Фонд защиты прав участников долевого строительства был создан в 2017 году для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками. Говорун был назначен на должность гендиректора решением правительства. Срок его полномочий составлял три года, писал NEWS.ru.
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