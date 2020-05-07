СМИ сообщили об отставке главы Фонда защиты прав дольщиков

https://static.news.ru/photo/fa7b243e-9069-11ea-9b46-fa163e074e61_660.jpg Олег Говорун Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун ушёл с должности. Об этом проинформировали неофициальные источники.

По данным издания Daily Storm, Говоруна уволил замглавы правительства Марат Хуснуллин. Эту информацию подтвердил источник РБК, близкий к Фонду. При этом в пресс-службе вице-премьера заявили, что тот никого не увольнял.

В самой организации комментировать ситуацию не стали.

Фонд защиты прав участников долевого строительства был создан в 2017 году для урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками. Говорун был назначен на должность гендиректора решением правительства. Срок его полномочий составлял три года, писал NEWS.ru.