СМИ сообщили об отправке 40% сотрудников Шереметьево в простой

На фоне введения санкций против российской авиаотрасли и снижения числа международных рейсов аэропорт Шереметьево отправил своих сотрудников в простой с 16 марта, сообщила газета «Известия». По данным издания, пока речь идёт о переводе в простой 40% всего персонала.

Представитель Шереметьево Анна Захаренкова подтвердила корреспондентам газеты отправку сотрудников в простой, при этом она не назвала точное число работников, которых затронула эта мера.

В этот период работнику выплачивается 2/3 от оклада, рассчитанного за период простоя, за ним сохраняется рабочее место, условия по ДМС, — сказала она.

Шереметьево — крупнейший в России международный хаб. На него приходилась большая доля международных перевозок, в том числе зарубежных авиакомпаний. Однако из-за закрытия воздушного пространства европейских стран и ограничений на использование самолётов трафик аэропорта резко упал.

По словам источника издания, количество международных рейсов из Шереметьево сократилось в семь раз. Например, 18 марта из аэропорта было выполнено лишь 13 международных рейсов семи авиакомпаний, при этом в феврале каждый день из Шереметьево выполнялось в среднем по 92 вылета за рубеж.

Ранее аэропорт Шереметьево из-за снижения производственной нагрузки решил принять антикризисные меры и приостановить инвестиционные проекты. Там временно закрыты терминалы E и D, а также использование третьей взлётно-посадочной полосы. Аэропорт сократит непроизводственные расходы, оптимизирует техпроцессы и изменит график работы межтерминального железнодорожного перехода.