СМИ сообщили о неприятных сюрпризах для туристов в Сочи

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

После приостановки 12 апреля авиасообщения с Турцией без отпуска на тёплых курортах остались порядка полумиллиона россиян. Временные ограничения вынудили туристов обратить внимание на отечественные пляжи Сочи. Журналист «Новых известий» Дмитрий Ежков побывал на разрекламированном черноморском курорте и рассказал о проблемах, с которыми там могут столкнутся отдыхающие граждане.

Как пишет издание, неприятные сюрпризы туристов ждут практически сразу в начале морского отдыха. Оказалось, что в Сочи невозможно нигде подойти к морю.

Подойти к морю можно на Центральной городской набережной. Она не очень большая. Залезть в воду можно, если вам плевать на щиты, которые запрещают это делать, и людей, которые на вас смотрят, — рассказывает журналист.

По его словам, после Центральной набережной начинаются санатории, их пляжи огорожены заборами с колючей проволокой, а если пойти в другую сторону — то попадёшь на вечный ремонт.

И вы, оказавшись рядом с морем, вдруг понимаете, что проще это море увидеть по телевизору, — отметил Ежков.

Он напомнил, что на Красном море туристы могут по берегу от границы Израиля до Шарм-эль-Шейха. Такая же ситуация и на Гавайях, где никто не остановит.

Ранее сообщалось, что цены на отдых в Сочи в мае 2021 года в среднем выросли на 50% из-за ограничений полётов в Турцию. Эксперты уверены, что при возобновлении авиасообщения туры на Черноморское побережье снова упадут в цене.

Оперштаб объявил о прекращении авиасообщения с Турцией на период с 15 апреля по 1 июня. На этот период было забронировано очень много туров — отдыха лишились почти 500 тысяч человек.