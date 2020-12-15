СМИ: следствие располагает доказательствами вины Ивана Сафронова

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В распоряжении следствия по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова есть доказательства его вины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

У следствия есть подтверждение получения обвиняемым денежного вознаграждения за переданную иностранной спецслужбе секретную информацию, которая ранее не публиковалась ни в печатных, ни в электронных изданиях, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сафронов уже несколько раз обсуждал со следователем и со своими близкими возможность досудебного соглашения. По мнению источника, это говорит о том, что Сафронов осознал своё преступление.

Вместе с тем, адвокаты отговаривают Ивана от этого шага. Юристы пытаются убедить своего подопечного в том, что заключение досудебного соглашения грозит ему и его родственникам преследованиям в течение «всей жизни».

Как ранее писал NEWS.ru, дело Сафронова прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что Иван оказался под следствием не из-за своей прошлой журналистской деятельности, а из-за того, что, будучи высокопоставленным сотрудником Роскосмоса, передавал секретную информацию за рубеж.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Сафронов уверен, что его задержание связано с журналистской деятельностью.