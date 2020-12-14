СМИ: власти задержали главу пансионата, где при пожаре погибли 11 человек

https://static.news.ru/photo/7edcba18-3eb5-11eb-81cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: glavarb.ru

Силовики задержали руководителя пансионата в Башкирии, где при пожаре погибли 11 человек. По предварительной информации, учреждение принадлежит некоей Расиме Махияновой, рассказали журналистам источники в правоохранительных органах.

В настоящий момент руководитель задержан, — пишет ТАСС.

Пожар в Абзелиловском районе произошёл в ночь на 15 декабря, сообщение о возгорании поступило в 02:53 по местному времени. Уже в 04:31 открытое горение было ликвидировано, на месте происшествия были обнаружены тела 11 погибших. Организовано оповещение родственников, им будет оказана психологическая поддержка. В то же время люди, которые смогли эвакуироваться самостоятельно, не получили травм и ожогов. Однако их всего четверо. Троих постояльцев спасла сотрудница пансионата.

При этом систем противопожарной защиты в здании не было. По данным МЧС, проверки там не проводились. Строение использовалось как частный жилой дом, в котором было установлено два дымовых пожарных извещателя. Они сработали, но на момент прибытия пожарных здание уже было охвачено огнём. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Башкортостана Радий Хабиров поручил провести проверки во всех домах престарелых в республике после пожара в частном пансионате, в результате которого погибли 11 человек. Чиновник отметил, что расходы, связанные с похоронами жертв трагедии, возьмут на себя власти. Кроме того, он поручил организовать поиск родственников погибших и оказать им материальную помощь.