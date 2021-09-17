Силовики задержали подозреваемого по делу о нападении на полицию

Сотрудники правоохранительных органов задержали Виктора Мирского, которого подозревают в нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области и совершении тройного убийства в Каменке. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации журналистов, мужчину остановили сотрудники ГИБДД и уголовного розыска. В этот момент он ехал в сторону села Подгорное в Калачеевском районе через полевую дорогу, съехав с трассы.

Подозреваемый задержан, — рассказал источник телеканала.

Baza отмечает , что мужчина не остановился на требование полицейских. При задержании его ранили в голову, сейчас к месту едет скорая помощь.

Данные о задержании подозреваемого журналистам ТАСС подтвердили в МВД.

По информации СМИ, за Мирским числится гладкоствольное и нарезное оружие. Предполагаемый злоумышленник заминировал свой дом, подведя провода и детонаторы к газовому баллону.

Нападение на отдел полиции в Лисках было совершено утром 16 сентября. Мужчина в камуфляжной одежде взорвал входную дверь в здание, после чего скрылся с места преступления на автомобиле. Пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы, получивший осколочное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавший также подозревается в убийстве трёх человек в селе Каменка. Предполагается, что оно было совершено до атаки на отдел полиции. Жертвами злоумышленника стали женщина и двое её детей. По предварительным данным, с ними у мужчины произошёл бытовой конфликт, а нападение в Лисках — месть за вмешательство полиции в него.

По факту преступлений СКР возбудил уголовное дело. Глава ведомства поручил передать его в центральный аппарат.