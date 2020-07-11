СМИ: семья Захарова потребовала от Ефремова более 40 млн рублей

https://static.news.ru/photo/ba73e52c-c37e-11ea-8225-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, попросила актёра возместить им моральный ущерб.

По данным «MK», семья хочет получить более 40 миллионов рублей. К списку потерпевших намерена примкнуть и гражданская жена Сергея Захарова. Родственники погибшего уже ознакомились с несколькими томами этого дела. Скоро все материалы направят в прокуратуру.

Кроме того, адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил, что Ефремову сейчас тяжело.

Ему по-прежнему очень тяжело морально. Сегодня , чтобы хоть как-то отвлечься он цитировал мне пьесу «Пар» Охлобыстина, — поделился юрист.

Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня в центре Москвы. На своём Jeep Grand Cherokee актёр выехал на встречную полосу, где протаранил фургон Lada службы по доставке еды. Второй участник ДТП скончался в больнице.

В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Защитник актёра заявил, что Ефремов пытался неоднократно связаться с семьёй погибшего для выплаты компенсации, а также высказывал желание «усыновить» детей Захарова.

Ранее Пашаев отметил, что потерпевшая сторона могла бы получить деньги в большем размере в результате мирных переговоров, а не в рамках уголовного дела. Суд назначит компенсацию максимум в размере миллиона рублей. Он сказал, что запрашиваемые суммы в судебной практике «вообще не крутятся». Пашаев заявил, что в подобных делах потерпевшей стороне никогда не выплачивали более 700 тысяч рублей. Однако в случае с Ефремовым, учитывая общественный резонанс, сумма сможет вырасти тысяч на 100.

Как писал NEWS.ru, дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о том, что её отец раскаивается из-за попадания в ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров. Она подчеркнула, что звёздный родитель не пользуется телефоном. Все аккаунты в Instagram от имени Ефремова ведут мошенники.