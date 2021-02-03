СМИ: Росгвардия проведёт проверку после нападения сотрудника на журналиста

https://static.news.ru/photo/16d5808c-65eb-11eb-a17f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Росгвардии будет инициирована служебная проверка после сообщений о том, что один из сотрудников ОМОНа на несогласованной демонстрации в Москве ударил телеоператора.

Будет проведена служебная проверка, — заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По результатам проверки будет вынесена правовая оценка действий сотрудника, напавшего на представителя СМИ.

2 февраля в Москве по запросу ФСИН состоялся суд над оппозиционером Алексеем Навальным. Симоновский суд удовлетворил ходатайство следствия и заменил условное наказание Навального по делу «Ив Роше» на реальный срок в 3,5 года. Адвокаты блогера, как писал NEWS.ru, пообещали обратиться в Совет Европы.

При этом в нескольких городах России прошли несогласованные акции протеста с требованием освободить Навального. На некоторых из них пострадали журналисты. Так, например, на видео попал момент, как силовик ударил дубинкой журналиста в Москве. Пострадавший рассказал позднее коллегам, что получил два удара по голове. У него гематомы. По словам репортёра, правоохранитель после ударов не задержал его, а пошёл дальше. Сам журналист остался лежать.