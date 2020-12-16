СМИ рассказали, как Резник и Вишневский пиарились на отравлении Навального

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Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский решили напомнить о себе общественности, используя резонансную историю с отравлением блогера и оппозиционера Алексея Навального. Как утверждают «Невские Новости», они захотели поспособствовать расследованию.

Источник сообщает, что депутаты направили письмо на имя главы ФСБ Александра Бортникова. Они попросили провести дополнительную проверку в связи с делом.

Представителей ЗакСа, по их словам, приведённым в заявлении, насторожили результаты расследования «отравления» блогера, опубликованные в западных СМИ. Однако депутаты почему-то забыли упомянуть о множестве нестыковок в рассказах Навального и обстоятельствах истории, — пишет издание.

Отмечается, что Резник и Вишневский не в первый раз стараются оказаться причастными к какому-либо громкому делу. Так, несколько месяцев назад Борис Вишневский выступал в поддержку карельского историка и главы отделения правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Тот был приговорён к трём с половиной годам лишения свободы за насилие над приёмной дочерью.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал попытки Запада обвинить Россию в отравлении Навального. Лавров назвал такие действия «ущербными».

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан.