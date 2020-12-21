СМИ: Путин в ближайшее время встретится с военными и кабмином

Глава РФ Владимир Путин на следующей неделе (с 21 декабря по 27 декабря 2020 года) проведёт коллегию Минобороны, совместное заседание Госсовета и Совета по национальным проектам. Кроме того, лидер соберёт попечительский совет МГУ и встретится с членами кабмина.
Кроме того, в ближайшие дни руководитель государства проведёт первую предновогоднюю встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным,
Накануне Путин ответил на вопрос журналистов, где планирует провести новогоднюю ночь. С представителями СМИ лидер кратко пообщался после ежегодной пресс-конференции. По его словам, он отметит праздник либо в Ново-Огарёво, либо «в центре» Москвы. Лучшим решением в этот раз будет встретить Новый год дома. Хотя и другие варианты совсем исключать нельзя, заявил депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. По мнению бывшего главного санитарного врача страны, отпраздновать зимнее торжество можно было бы и в ресторане. Но при соблюдении ряда условий, главное из которых — пускать внутрь тех, кто уже вакцинировался от коронавируса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин возложил цветы к монументу в честь отечественных разведчиков всех эпох, который находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ. СВР 20 декабря отмечает 100-летний юбилей. Путин возложил цветы под мелодию песни «С чего начинается родина», звучавшей в фильме о разведке «Щит и меч».