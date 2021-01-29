СМИ: Путин как минимум четыре раза был во дворце в Геленджике

https://static.news.ru/photo/f9a9b3a4-623c-11eb-aa5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY 3.0/commons.wikimedia.org

Президент Владимир Путин как минимум четыре раза посещал особняк на мысе Идокопас под Геленджиком, который политик Алексей Навальный называет «дворцом Путина».

Журналисты «Медузы» поговорили со строителями объекта и выяснили некоторые новые данные. Так, сам глава государства редко, но бывает во дворце.

По подсчётам «Медузы», президент бывал там как минимум четыре раза. К каждому визиту готовятся чрезвычайно тщательно: службу эксплуатации поместья могут поднять среди ночи, чтобы переложить газон, а во время прогулки президента по усадьбе на территорию не допускают ни рабочих, ни даже глав компаний-подрядчиков, — говорится на сайте издания.

Кроме того, по информации расследователей, под резиденцией существует подземный комплекс — «бункер», который уходит вниз на 16 этажей и полностью пронизывает мыс Идокопас, на котором стоит здание. В нескольких десятках метров от главного здания расположен лифт, на котором можно спуститься под землю. Также туда можно попасть из трёх вестибюлей.

Также журналисты узнали, что на территории поместья существует две аквадискотеки: одна — у главного здания, а вторая — в шато в посёлке Дивноморская. Второй фонтан имеет подсветку, которая работает под музыку Кайли Миноуг и французский шансон.

При этом владельца шато установить не удалось, однако журналисты отмечают, что его называют «Диминой дачей», а строительство проходило, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Стройкой объекта полностью руководит Федеральная служба охраны (ФСО), которая занимается обеспечением безопасности президента, отмечают расследователи. Её сотрудники водят главу государства по зданию и передают подрядчикам пожелания заказчика.

Журналисты нашли как минимум восемь компаний, которые принимали участие в стройке и годами держали на своих сайтах информацию об объекте. Некоторые называли работы «объектом „Пансионат“ в городе Геленджик», одна организация опубликовала общую площадь всех строений, а другая — фотографии своего участка работ.

19 января политик Алексей Навальный опубликовал новое расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 100 млн человек.

В расследовании Навального говорится, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина, а пользуется им лично президент. Политик сделал виртуальную модель интерьеров дворца и показал комнаты, среди которых были «комната грязи», комната для игры в модели машин, кальянная, казино, личный театр, «аквадискотека» и другие помещения.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее назвал расследование качественной «клюквой». По его словам, глава государства не имеет к этому объекту никакого отношения и даже не бывал там, писал NEWS.ru.