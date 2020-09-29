СМИ: протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован

https://static.news.ru/photo/f92fe4ba-0266-11eb-a5e8-fa163e074e61_660.jpg Димитрий Смирнов Фото: club10227879/vk.com

Экс-председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи защиты, материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Русской православной церкви (РПЦ).

Его помощница рассказала, что Смирнов проходит лечение после перенесённого коронавируса.

Батюшка лечится. Он вылечился от коронавируса, но он в болезненном состоянии, — рассказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что ситуация находится под контролем.

Священник и сотрудник скорой помощи Феодорит Сенчуков рассказал KP.ru, что Смирнов находится в реанимации. Telegram-канал Mash сообщил, что у протоиерея диагностировано заболевание головного мозга. Родственники накануне вызвали проповеднику скорую.

69-летний Димитрий Смирнов был госпитализирован с коронавирусом 8 мая. Менее чем через две недели проповедник выздоровел. Об этом писал NEWS.ru.

Смирнов известен своими скандальными высказываниями. Так, он назвал гражданских жён «бесплатными проститутками». Также Смирнов считает аборты главной причиной сокращения населения России. Протоиерей уверен, что прерывание беременности унесло больше жизней, чем коллективизация, лагеря, гражданская война и борьба с фашизмом.