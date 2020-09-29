СМИ: протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован

Экс-председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи защиты, материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован.
Об этом
Его помощница рассказала, что Смирнов проходит лечение после перенесённого коронавируса.
Батюшка лечится. Он вылечился от коронавируса, но он в болезненном состоянии, — рассказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что ситуация находится под контролем.
Священник и сотрудник скорой помощи Феодорит Сенчуков
69-летний Димитрий Смирнов был госпитализирован с коронавирусом 8 мая. Менее чем через две недели проповедник выздоровел. Об этом писал NEWS.ru.
Смирнов известен своими скандальными высказываниями. Так, он назвал гражданских жён «бесплатными проститутками». Также Смирнов считает аборты главной причиной сокращения населения России. Протоиерей уверен, что прерывание беременности унесло больше жизней, чем коллективизация, лагеря, гражданская война и борьба с фашизмом.
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