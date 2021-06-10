СМИ: приставы украли деньги у мёртвого деда Варвары Карауловой

https://static.news.ru/photo/afe6407a-c9fc-11eb-9bc8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Судебные приставы, по делу которых 10 июня в Москве прошли обыски, воровали деньги у умерших по поддельным исполнительным листкам. Среди их жертв оказалась семья студентки МГУ Варвары Карауловой, которая пыталась вступить в запрещённое в России «Исламское государство». Об этом пишет Telegram-канал «112».

По информации журналистов, приставы изымали деньги со счетов погибших людей. Для этого они использовали настоящие бланки и печати, которыми подтверждали несуществующие судебные решения. Снимать деньги им помогали сообщники в банке.

Отец Карауловой Павел оказался среди их жертв. После смерти его отца Владимира (деда девушки) преступники похитили всё оставленное наследство — больше 3,5 млн рублей.

Накануне СМИ сообщили, что сотрудники СК и ФСБ пришли с обысками в Дорогомиловский, Тропарёво-Никулинский и Солнцевский отделы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Студентку МГУ Варвару Караулову задержали летом 2015 года на турецко-сирийской границе, которую она пыталась пересечь, чтобы попасть в Сирию «к любимому мужчине». По версии следователей, после возвращения в Россию она продолжила общаться с предполагаемым вербовщиком «Исламского государства» (организация запрещена в России) Айратом Саматовым, а также сменила имя на Александру Иванову для повторного побега. Это стало поводом для возбуждения против неё уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК (подготовка к участию в деятельности террористической организации).

4 июня 2020 года по иску ОМВД Кунцевский суд установил административный надзор над Варварой Карауловой на девять лет. Это означает, что в течение всего этого времени ей запрещено выходить из дома с 23:00 до 06:00 по московскому времени, за исключением случаев, связанных с работой, а также она обязана два раза в месяц отмечаться в полицейском участке.