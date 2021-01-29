СМИ: полиция проверит данные о наборе спортсменов для атак на силовиков

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Полиция Москвы проверит данные о наборе спортсменов для участия в протестах 31 января 2021 года, рассказал журналистам источник в МВД РФ. По информации ведомства, к стражам порядка обратился некий гражданин, обнаруживший в Сети объявление, где предлагают в центре мегаполиса нападать с перцовыми баллончиками на правоохранителей за вознаграждение от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Накануне МВД и Генпрокуратура напомнили гражданам об ответственности, вплоть до уголовной, за «походы» на незаконные акции в поддержку Алексея Навального и призывы к ним. 31 января в Москве закроют 7 станций метро в центре. Кроме того, рядом с Кремлём ограничат движение пешеходов. Также в районах проведения шествия не будут работать рестораны, кафе и часть магазинов, пишет ТАСС.

Ранее руководитель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал призывы в соцсетях сторонников оппозиционера Алексея Навального к участию в очередной акции в его поддержку. Он назвал их провокацией. Фадеев пояснил, что пандемия коронавируса ещё продолжается и введённые в связи с ней ограничения продолжают действовать.

Акции в поддержку Навального, арестованного по возвращении в Россию из Германии, прошли в ряде российских городов 23 января. В общей сложности силовики задержали несколько тысяч человек, в том числе около 300 несовершеннолетних. Сторонники оппозиционера анонсировали новую несанкционированную акцию 31 января.

Политик вернулся из ФРГ в Россию 17 января после лечения. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток, писал NEWS.ru.