СМИ: подозреваемым в госизмене москвичом оказался сотрудник «Аэрофлота»

https://static.news.ru/photo/5cd9161c-2521-11eb-bee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянин Дмитрий Федоткин, задержанный российскими силовиками по подозрению в передаче секретной информации спецслужбам Великобритании, был работником «Аэрофлота».

Федоткина подозревают в том, что он, будучи работником «Аэрофлота» в Великобритании, передавал сведения секретного характера разведывательной службе Великобритании. Вину во вменяемом преступлении он не признает, — передаёт РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.

Он подчеркнул, что Федоткин является уроженцем Москвы и никогда не имел доступа к сведениям, составлявшим государственную тайну.

При этом в пресс-службе авиакомпании заявили, что не располагают информацией о задержании и аресте Федоткина.

Дмитрий Федоткин был арестован накануне по решению Лефортовского суда Москвы до 10 января по делу о госизмене. Статья, по которой обвиняют Федоткина, предусматривает до 20 лет лишения свободы. Все материалы дела засекречены.

Как писал NEWS.ru, журналисту Ивану Сафронову, которого также обвиняют в государственной измене, не разрешили позвонить матери в день её рождения. По словам адвоката экс-журналиста, в ФСБ заявили, что звонок может быть использован для «скрытого обмена информацией или выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об этом инциденте, подчеркнул, что определение режима пребывания в СИЗО не является частью прерогативы ни президента, ни администрации главы государства.