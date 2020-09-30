Памфилова уволила сотрудника, создавшего капчу на сайте ЦИК

Глава Федерального центра информатизации при Центризбиркоме РФ Михаил Попов покинул свой пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию. При этом URA.RU, ссылаясь на близкий к ЦИК источник,
Этот инцидент произошёл после единого дня голосования. Тогда многие граждане возмутились тем, что на сайте ЦИК появилось множество проверок пользователей, в том числе — проверочные коды. Сам Попов заявлял, что это необходимо для защиты сайта от атак. Однако Памфилова поручила избавиться от нововведения.
Он поступил именно так, как должен поступить настоящий руководитель: взял всю ответственность на себя после ситуации с капчей, — заявила она после ухода Попова.
Теперь на должность главы Федерального центра информатизации назначен Александр Сокольчук, который раньше был заместителем Попова.
По данным близкого к ЦИК источника URA.RU, введение капчи, не согласованное с Памфиловой,
Его уволили, но оформили заявлением по собственному, — сообщил собеседник издания.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Центризбирком РФ признал работу санкт-петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной и выразил недоверие её главе Виктору Миненко. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
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