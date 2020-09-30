Памфилова уволила сотрудника, создавшего капчу на сайте ЦИК

https://static.news.ru/photo/f4cd27fc-0324-11eb-81d6-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: cikrussia/vk.com

Глава Федерального центра информатизации при Центризбиркоме РФ Михаил Попов покинул свой пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию. При этом URA.RU, ссылаясь на близкий к ЦИК источник, сообщает , что его уволила глава комиссии Элла Памфилова после волны критики из-за появления капчи на сайте с результатами выборов.

Этот инцидент произошёл после единого дня голосования. Тогда многие граждане возмутились тем, что на сайте ЦИК появилось множество проверок пользователей, в том числе — проверочные коды. Сам Попов заявлял, что это необходимо для защиты сайта от атак. Однако Памфилова поручила избавиться от нововведения.

Он поступил именно так, как должен поступить настоящий руководитель: взял всю ответственность на себя после ситуации с капчей, — заявила она после ухода Попова.

Теперь на должность главы Федерального центра информатизации назначен Александр Сокольчук, который раньше был заместителем Попова.

По данным близкого к ЦИК источника URA.RU, введение капчи, не согласованное с Памфиловой, принесло Центризбиркому много проблем, поэтому было принято решение уволить Попова.

Его уволили, но оформили заявлением по собственному, — сообщил собеседник издания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Центризбирком РФ признал работу санкт-петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной и выразил недоверие её главе Виктору Миненко. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.