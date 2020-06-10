СМИ: освящение главного храма ВС РФ состоится 14 июня

https://static.news.ru/photo/5e764d44-ab11-11ea-9e09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Освящение Главного храма Вооруженных сил РФ — собора в честь Воскресения Христова — перенесено на 14 июня.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в РПЦ. По его данным, великое освящение храма Воскресения Христова в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке должно было состояться 22 июня.

Великое освящение главного храма Вооруженных сил перенесено с 22 на 14 июня, — передаёт ТАСС слова источника.

Минобороны сообщило о завершении строительства храма в мае. Тогда его открытие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин выступил за сохранение мозаики с изображением Сталина в главном храме Минобороны России. По его словам, это часть истории и она среди прочих должна быть отражена на храмовой стене.