https://static.news.ru/photo/58268c52-691b-11ea-977d-fa163e074e61_660.jpg Марина Попович Фото: Александр Моклецов/РИА Новости

Незадолго до своей смерти первая в СССР женщина-лётчик первого класса Марина Попович рассказала о своей дружбе с семьёй первого космонавта Юрия Гагарина и его жены Валентины. Оказалось, что Попович была их соседкой по подмосковному Звёздному Городку.

Женщина-лётчик вспоминала, что с самим Гагариным она находилась в близких и дружеских отношениях. Они оба были родом из Смоленской области, долгое время жили в одном доме.

Как говорила Попович, она всегда любила умных и высоких мужчин. Но Гагарин женился на «своей Вале». Вдову космонавта Попович характеризовала следующим образом.

Она очень хорошая, большая рукодельница, вышивала много, но нелюдимая очень. Может, это и неплохо: молчала, не выпячивалась, редко на контакт с людьми шла. А тут у мужа суперпопулярность началась, так она пуще прежнего боялась что-то не то сказать, — приводит слова женщины-лётчика «Экспресс газета».

Как ранее писал NEWS.ru, 17 марта вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).