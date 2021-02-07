СМИ: ОП предложила убрать из продуктовых магазинов крепкий алкоголь

Из продуктовых магазинов России могут убрать алкоголь крепостью более 15%. Соответствующее предложение на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова внёс член ОП Султан Хамзаев.
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В декабре 2020 года бывший главный санитарный врач России депутат Геннадий Онищенко предложил вернуть лечебно-трудовые профилактории (ЛТП) для граждан, страдающих алкоголизмом. При этом он поддержал принятие Госдумой в третьем чтении законопроекта, который даёт регионам право с 1 января следующего года создавать платные медицинские вытрезвители. Он добавил, что это необходимо, поскольку хронические алкоголики дебоширят и не дают жить своим жёнам и детям. Онищенко также подчеркнул, что, согласно статистике, каждую зиму около 10 тысяч человек замерзают из-за алкогольного опьянения, писал NEWS.ru.
C 1 января 2021 года согласно указам Министерства финансов РФ в Стране повысилась минимальная розничная цена на водку, коньяк и игристые вина повысится. Срок действия этих указов обозначен до 31 декабря 2026 года.