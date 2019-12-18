Обыски у миллиардера Михаила Гуцериева могут быть связаны с уголовным делом о контрабанде нефтепродуктов. Соответствующее расследование проводит транспортная полиция на основании данных ФСБ о том, что нефтепродукты через Турцию могли попадать на Украину.
Как
Сообщения об обысках появились некоторое время назад в Интернете. В холдинге заявили, что информация не соответствует действительности. Ничего не слышали о них и в Кремле. Сам Гуцериев информацию об обысках в его квартире и офисах назвал провокацией, писал NEWS.ru.
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