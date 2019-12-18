https://static.news.ru/photo/96ba15d8-218b-11ea-84e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: forteinvest.ru

Обыски у миллиардера Михаила Гуцериева могут быть связаны с уголовным делом о контрабанде нефтепродуктов. Соответствующее расследование проводит транспортная полиция на основании данных ФСБ о том, что нефтепродукты через Турцию могли попадать на Украину.

Как сообщает «Коммерсант», поставки якобы велись в интересах нефтяного холдинга АО «ФортеИнвест», руководителем которого является сын Михаила Гуцериева Саид. Подозреваемых и обвиняемых по делу пока нет, однако МВД проводит обыски по десятку адресов, связанных с миллиардером.

Сообщения об обысках появились некоторое время назад в Интернете. В холдинге заявили, что информация не соответствует действительности. Ничего не слышали о них и в Кремле. Сам Гуцериев информацию об обысках в его квартире и офисах назвал провокацией, писал NEWS.ru.