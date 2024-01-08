СМИ об экологии закрылось после угроз героям статей Экологическое издание «Кедр» закрылось после угроз героям статьи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экологическое СМИ «Кедр» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) закрылось после угроз героям статьи, сообщил «Медиазоне» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) главный редактор издания Иван Жилин. По его словам, проект прекратил деятельность с начала 2024 года.

По словам Жилина, людям, которые давали комментарии изданию, начали поступать угрозы признания иностранными агентами, в том числе от активистки, известной под именем Анна Коробкова. По словам журналиста, редакция не может подставлять спикеров.

Уточняется, что часть команды уже создала новый экологическое СМИ «Смола». При этом сайт «Кедра» больше не открывается, появляется лишь надпись о том, что проект закрыт.

Минюст признал «Кедр» СМИ-иноагентом в ноябре 2023 года. В министерстве заявили, что проект «распространял недостоверную информацию о решениях российских властей в сфере экологии и природоохранной деятельности».

Также в ноябре прошлого года список лиц, получающих поддержку из-за рубежа, пополнили основатель проектов «Ночлежка» и «Идите лесом» Григорий Свердлин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), псковский журналист Марат Никандров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), экс-главред программы «Кто хочет стать миллионером?», главред «Проверено.медиа» Илья Бер (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и журналист Александр Морозов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).