РИА Новости: Михалков остается в реанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации, сообщил РИА Новости представитель медучреждения. Кинодеятеля госпитализировали с гриппом 5 января.

Пациент находится в отделении реанимации, — сказали в больнице.

Между тем МК.RU сообщил, что состояние 77-летнего режиссера осложнено коронавирусом. Газета пишет, что ПЦР-тест подтвердил у него COVID-19. Михалкова перевели в 52-ю ГКБ, которая специализируется на лечении коронавирусных больных, отмечает MK.RU.

Пресс-секретарь Михалкова Ирина Мячина ранее опровергла сведения о коронавирусе у режиссера. Она сообщила, что его госпитализировали с гриппом.

Ранее стало известно, что врачи диагностировали у Михалкова грипп с признаками системного воспаления и выявили проблемы с кишечником.