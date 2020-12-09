СМИ: на акции КПРФ в Москве раздали листовки против вакцинации от COVID-19

В столице у мэрии на акции КПРФ против дистанционного обучения раздавали листовки против вакцинации от коронавируса. В них говорится, что пандемии на самом деле нет, вакцинация — «возрождение фашизма», а также упоминаются чипирование и Билл Гейтс.
Кроме того, в документе прививки приравнены к биологическому оружию массового поражения и сказано, что вакцинирование приводит к смерти, так как подобные препараты содержат «продукты нанотехнологий, которые излучают электромагнитные поля».
Фотографии листовки появились в Telegram-канале «Красная Москва», потом их удалили,
Ранее NEWS.ru писал о том, что директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что с января 2021 года Россия начнёт ежемесячно выпускать не менее шести миллионов доз вакцины от коронавируса.