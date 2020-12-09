СМИ: на акции КПРФ в Москве раздали листовки против вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/a0a5c710-3a42-11eb-9e41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Коммунистическая партия РФ (КПРФ)/vk.com

В столице у мэрии на акции КПРФ против дистанционного обучения раздавали листовки против вакцинации от коронавируса. В них говорится, что пандемии на самом деле нет, вакцинация — «возрождение фашизма», а также упоминаются чипирование и Билл Гейтс.

Кроме того, в документе прививки приравнены к биологическому оружию массового поражения и сказано, что вакцинирование приводит к смерти, так как подобные препараты содержат «продукты нанотехнологий, которые излучают электромагнитные поля».

Фотографии листовки появились в Telegram-канале «Красная Москва», потом их удалили, передаёт издание «Подъём». По его данным, при этом участники акции были без масок и не соблюдали дистанцию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что с января 2021 года Россия начнёт ежемесячно выпускать не менее шести миллионов доз вакцины от коронавируса.