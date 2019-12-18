https://static.news.ru/photo/8b926a9c-223b-11ea-a9bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: НОВАТЭК/facebook.com

Компания «Новатэк» собирается получить право на постройку десяти газовозов Arc7 на иностранных верфях со сроком сдачи в 2023 и 2024 годах. По предварительным данным, главный владелец предприятия — Леонид Михельсон — в конце ноября текущего года с соответствующей просьбой обратился к президенту России Владимиру Путину.

Планируемые суда «Новатэк» хочет добавить к 15 газовозам, предназначенным для проекта «Арктик СПГ-2». Их должна построить верфь «Звезда». Она возводится с участием «Роснефти».

В своём письме к лидеру Михельсон объясняет, что наращивание флота необходимо из-за планов выйти к 2030 году на производство 70 млн тонн сжиженного природного газа в год, передаёт «Коммерсант».

Топ-менеджер уверен, что дополнительные газовозы можно получить только с помощью зарубежных мощностей. Заказ нужно оформить «в ближайшее время», так как Соединённые Штаты Америки и Катар также планируют строительство СПГ-танкеров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Новатэк — Юраховнефтегаз» получил право пользоваться Южно-Ямбургским участком недр. Разовый платёж составил 1,066 млрд рублей. Потенциал добычи — 506 млрд «кубов» голубого топлива и 126 млн тонн жидких углеводородов.