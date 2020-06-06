СМИ: мэрия Москвы пока не планирует отмену пропусков

https://static.news.ru/photo/795ba5d6-a8c4-11ea-b2a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы пока не обсуждают возможность отмены цифровых пропусков, введённых в столице из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Это пока не обсуждается, — заявил источник радиостанции «Говорит Москва» на соответствующий вопрос.

Ранее о планах Москвы отменить цифровые пропуска сообщал источник РБК. По его словам, власти могут объявить об этом уже 8 июня. В свою очередь «Интерфакс» писал, что ограничения, введённые в Москве, будут сниматься в два этапа. По предварительным данным, это произойдёт 10 и 15 июня. Собеседник агентства отметил, что также мэрия рассматривает вопрос о возвращении к работе кафе, ресторанов и парикмахерских.

В настоящее время жители столицы до 14 июня должны обязательно оформлять пропуска на работу, кроме того, люди могут не более трёх раз в неделю взять QR-код для личных нужд, в том числе чтобы посетить московские парки.

Ранее NEWS.ru писал, что систему пропусков для передвижения по Москве могут сохранить после окончания режима самоизоляции. Так считают аналитики компании Cushman & Wakefield. Она, предположительно, будет использоваться для регулирования трафика в столице.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые МФЦ и службы каршеринга. До 14 июня в городе действует режим самоизоляции. Граждане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.